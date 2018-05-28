لاريجاني يهنئ باعادة إنتخاب بري رئيساً للبرلمان اللبناني

وأعرب لاريجانيفي محادثة هاتفية أجراها يوم الأحد مع نبيه بري، عن أمله بأن تشهد الدورة الجديدة تمتين العلاقات بين ايران ولبنان على المتسويين الحكومي والبرلماني.

وأكد رئي سمجلس الشورى الاسلامي إن لبنان يضطلع بدور هام في ارساء الامن والاستقرار في المنطقة.



من جانبه أعرب رئيس البرلمان اللبناني في هذا الاتصال الهاتفي عن تقديره لنظيره الإيراني، مشيداً بالعلاقات الحسنة والتاريخية بين طهران وبيروت، وشدد علي أهمية توطيد التعاون البرلماني بين البلدين.

وأكد بري ان البرلمان اللبناني سيسعى إلى أن يكون جسراً لتمتين العلاقات بين الحكومتين الإيرانية واللبنانية، مضيفا: إن لبنان يولي اهتماما بالغا لتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الاسلامية./انتهى/