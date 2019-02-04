انتاج 25 عقارا لعلاج مرض السرطان حتى نهاية عمر الحكومة الحالية

وأفادت وكالة مهر للانباء أن مساعد شؤون العلوم والتكنولوجيا لدى رئاسة الجمهورية الايرانية "سورنا ستاري" إشار الى انجازات الثورة الاسلامية خلال السنوات الأربعين، بالمجالات العلمية والتقنية، كما أعلن عن مخططات هذه المعاونية حتى نهاية عمر الحكومة الحالية.

وفي هذا السياق قال ستاري: لدينا عدة برامج ومخططات ومن أهمها ازالة العراقيل والتحديات التي يواجهها الشعب من خلال حلول تكنولوجية، على سبيل المثال؛ نظرا لأهمية القطاع الصحي وانتاج العقاقير، تم التخطيط للحصول على المعرفة التقنية لصنع 25 عقارا يستخدم لعلاج مرض السرطان وامراض مستعصية أخرى و28 عقارا متطورا بمجال البايوتكنولوجيا و50 نوعا من المواد الاولية الضرورية لصناعة الادوية.

وتابع: سيتم تطوير وانتاج 7 لقاحات خاصة بالمواشي والطيور، ما يفضي بخفض نسبة الخسائر في القطاع المعني.

ولفت ستاري الى برامج أخرى تتضمن مخططات معاونية العلوم والتكنولوجيا وهي تحفيز الشركات الكبيرة لايجاد مسرعات التكنولوجيا بالمجال التي تنشط فيه واستغلال المجموعات الناشطة بمجال التقنيات والكوادر الشابة من أجل ذلك، الى جانب توسيع المساحات المدنية الخاصة بقطاع العلوم والتكنولوجيا./انتهى/