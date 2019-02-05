إيران تستثمر أكثر من مئة الف مليار تومان في مشاريع التنمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري توجه صباح اليوم الى مدينة "همدان" الواقعة شمال غربي ايران، لإفتتاح عدة مشاريع صناعية وصحية في هذه المدينة.

وأكد جهانغيري للصحفيين عند وصوله الى مطار مدينة همدان على مكانة هذه المدينة تاريخيا وثقافيا، نظرا للمعالم الحضارية التي تضمها، كما أكد على أهميتها من الحيث الصناعي والزراعي والسياحي نظرا لطاقاتها الكبيرة بهذه المجالات.

وقال جهانغيري: بالرغم من العداوات، فإن الجمهورية الاسلامية في ايران مستمرة بالسير نحو التنمية، إذ أن هناك ما يبلغ عن مئة الف مليار تومان ايراني من الاموال قيد الاستثمار في مشاريع التنمية بمختلف انحاء البلاد.

ووفقا لوكالة مهر للأنباء، من المقرر أن يفتتح جهانغيري اثناء هذه الزيارة عدة مشاريع ضمن قطاعات الصناعة والكهرباء والصحة وانتاج الادوية.

وعبر حضوره في مدينة "ويان" الصناعية بمقاطعة "كبودرآهنك" سوف يشغل نائب الرئيس الايراني مجمع "راد" لصناعة الفولاذ واربعة محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية عبر الخلايا الشمسية تبلغ طاقتها 7 ميجاوات بالتزامن معا.

ويتضمن جدول أعمال جهانغيري لزيارته هذه التي يستغرق يوما واحدا، افتتاح معمل "هكمتان" لصناعة الادوية في مقاطعة "تويسركان"، كما أنه سيتفقد مدينة خاصة للصناعات الخشبية والاويمة (فن الحفر على الخشب) في مقاطعة "ملاير".

وسيفتتح جهانغيري وحدتين صناعيتين؛ "آذرخش" و"غرب ياري" لصناعة السليكون الحديدي (فروسليكون) في مقاطعة ملاير، كما سيجتمع مع المجلس الاداري لمحافظة همدان، حيث سيحضر الاجتماع عدد من المبدعين والنخب البارزين في هذه المحافظة.

ورافق جهانغيري في هذه الزيارة وزير الطاقة "رضا اردكانيان"، إذ انه سيتفقد عدد من المشاريع الاخرى بمقاطعتتين اخريتين./انتهى/.