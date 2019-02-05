  1. الإقتصاد
٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٧:٠٦

إنتاج 630 مقطورة لقطار أنفاق طهران

إنتاج 630 مقطورة لقطار أنفاق طهران

اعلن المدير العالم للشركة الإيرانية لصناعة المقطورات "مجتبى كلشني" عن دخول عملية إنتاج 630 مقطورة لقطار الانفاق حيز التنفيذ، بنسبة توطين تصل لـ55 في المئة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المدير العالم لشركة صناعة عربات القطار "مجتبى كلشني" قال في تصريح له: أعلنت وزارة الداخلية في شهر مارس للعام الماضي عن فوز الائتلاف التجاري الذي يتشكل من شركة "صناعة المقطورات" الايرانية وشركتين صينيتين بمناقصة اعلنتها هذه الوزارة قبل نحو عامين، ابلغت وزارة الداخلية الائتلاف التجاري الذكور عن صفقة توفير 630 مقطورة في 13 من شهر يناير الماضي وحاليا دخلت عملية انتاج هذه المقطورات حيز التنفيذ.

وذكر أن الائتلاف المذكور يتطلع الى توطين صناعة المقطورات في هذه الصفقة بنسبة 55 في المئة./انتهى/.

رمز الخبر 1892019

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