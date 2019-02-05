إنتاج 630 مقطورة لقطار أنفاق طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المدير العالم لشركة صناعة عربات القطار "مجتبى كلشني" قال في تصريح له: أعلنت وزارة الداخلية في شهر مارس للعام الماضي عن فوز الائتلاف التجاري الذي يتشكل من شركة "صناعة المقطورات" الايرانية وشركتين صينيتين بمناقصة اعلنتها هذه الوزارة قبل نحو عامين، ابلغت وزارة الداخلية الائتلاف التجاري الذكور عن صفقة توفير 630 مقطورة في 13 من شهر يناير الماضي وحاليا دخلت عملية انتاج هذه المقطورات حيز التنفيذ.

وذكر أن الائتلاف المذكور يتطلع الى توطين صناعة المقطورات في هذه الصفقة بنسبة 55 في المئة./انتهى/.