قوات الامن الايرانية تقضي على 3 عصابات لتهريب الوقود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الامن الايرانية اعلنت عبر بيان لها، أنه ضمن إطار مشروع محاربة كبار المفسدين الاقتصاديين في البلاد، نفذت القوات التابعة لدائرة الامن بمحافظة "فارس" جنوبي ايران، علمية دهم ضد 3 عصابات لتهريب الوقود في مدن "مرودشت" و"كازرون" و"لامرد" في هذه المحافظة وبالتنسيق مع السلطات القضائية، حيث اعتقلت 15 من عناصر هذه الشبكة.

وتشير التحقيقات الى ان المتهمين قاموا بتجميع أكثر من 17 مليون ليتر من الوقود وتهريبه عبر التعاون مع عدد من السماسرة الى خارج البلاد.

واستنجدت هذه العصابة بعدة طرق لتجميع الوقود منها إستغلال حصص تعاونيات الوقود في المناطق الريفية، وتقديم فاتورات الوقود لدى أفران صنع الطوب واستغلال حصص السيارات المستهلكة وتواطؤ عدد من محطات الوقود مع هذه العصابة./انتهى/