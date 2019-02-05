  1. الإقتصاد
٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١١

أثناء زيارته لهمدان؛

جهانغيري يفتتح معمل "أسد آباد" لتحبيب المعادن شمال غرب البلاد

جهانغيري يفتتح معمل "أسد آباد" لتحبيب المعادن شمال غرب البلاد

افتتح جهانغيري معملاً لتحبيب المعادن في مدينة "أسدآباد" بمحافظة "همدان" شمال غربي ايران، ذات طاقة انتاجية تبلغ 550 الف طن ويتيح فرص العمل لـ470 شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري افتتح اليوم الثلاثاء أثناء زيارته لمحافظة "همدان" شمال غربي ايران، معمل "أسد آباد" لتحبيب المعادن.

وتبلغ الطاقة الانتاجية لمعمل "أسدآباد" للتحبيب 550 الف طن، كما أن رصيده المالي يصل الى 130 مليارد تومان ايراني.

ويتيح هذا المعمل فرصة العمل لـ120 شخصًا بشكل مباشر و لـ 350 شخصا بشكل غير مباشر.

ويتضمن جدول أعمال جهانغيري لزيارته هذه التي تستغرق يوماً واحداً، افتتاح معمل "هكمتان" لصناعة الادوية في مقاطعة "تويسركان"، كما أنه سيتفقد مدينة خاصة للصناعات الخشبية والاويمة (فن الحفر على الخشب) في مقاطعة "ملاير".

وسيفتتح جهانغيري وحدتين صناعيتين؛ "آذرخش" و"غرب ياري" لصناعة السليكون الحديدي (فروسليكون) في مقاطعة ملاير، كما سيجتمع مع المجلس الاداري لمحافظة همدان، حيث سيحضر الاجتماع عدد من المبدعين والنخب البارزين في هذه المحافظة.

ورافق جهانغيري في هذه الزيارة وزير الطاقة "رضا اردكانيان"، إذ انه سيتفقد عدد من المشاريع الاخرى بمقاطعتتين اخريتين./انتهى/.

رمز الخبر 1892005

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