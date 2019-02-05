جهانغيري يفتتح معمل "أسد آباد" لتحبيب المعادن شمال غرب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري افتتح اليوم الثلاثاء أثناء زيارته لمحافظة "همدان" شمال غربي ايران، معمل "أسد آباد" لتحبيب المعادن.

وتبلغ الطاقة الانتاجية لمعمل "أسدآباد" للتحبيب 550 الف طن، كما أن رصيده المالي يصل الى 130 مليارد تومان ايراني.

ويتيح هذا المعمل فرصة العمل لـ120 شخصًا بشكل مباشر و لـ 350 شخصا بشكل غير مباشر.

ويتضمن جدول أعمال جهانغيري لزيارته هذه التي تستغرق يوماً واحداً، افتتاح معمل "هكمتان" لصناعة الادوية في مقاطعة "تويسركان"، كما أنه سيتفقد مدينة خاصة للصناعات الخشبية والاويمة (فن الحفر على الخشب) في مقاطعة "ملاير".

وسيفتتح جهانغيري وحدتين صناعيتين؛ "آذرخش" و"غرب ياري" لصناعة السليكون الحديدي (فروسليكون) في مقاطعة ملاير، كما سيجتمع مع المجلس الاداري لمحافظة همدان، حيث سيحضر الاجتماع عدد من المبدعين والنخب البارزين في هذه المحافظة.

ورافق جهانغيري في هذه الزيارة وزير الطاقة "رضا اردكانيان"، إذ انه سيتفقد عدد من المشاريع الاخرى بمقاطعتتين اخريتين./انتهى/.