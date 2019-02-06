سياري: القوة البحرية الايرانية تتواجد من خليج عدن حتى المحيط الأطلسي

وافادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الايراني الادميرال "حبيب الله سياري" صرح للصحفيين على هامش اجتماع مسؤولي الجيش مع الاعلاميين، ان الجيش الايراني مستعد لإداء كافة مهامه، تحت أوامر القائد العام للقوات المسلحة الايرانية وفي إطار ما تم تعيينه في الدستور.

واضاف: القوات البحرية التابعة للجيش الايراني باتت متواجدة في المياه الحرة والمحيطات منذ عام 2007 ضمن إطار وصايا القائد العام للقوات المسلحة، وذلك باعتبار أن المياه الحرة هي ملك لكافة الشعوب والدول، فإن من حق ايران ان تتواجد فيها.

وأضح سياري: حاليا تستقر القوات البحرية التابعة للجيش الايراني في كل من شمال المحيط الهندي وخليج عدن وبحر الصين والبحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط حتى جبل طارق، كما أن المجموعة البحرية التابعة للجيش الايراني التفت من حول افريقيا الجنوبية لتستقر في جنوب المحيط الاطلسي.

وأضاف أن الجيش الايراني مستعد لعبور من عرض المحيط الاطلسي وسيقوم بتنفيذ هذه المهمة حين تلقي اوامر بهذا الشأن./انتهى/