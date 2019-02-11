حداد عادل: لو لم تكن إيران مستقلة لأصبحت كالسعودية بقرة حلوب

وأفادت وكالة مهر للانباء انه قال مستشار قائد الثورة غلامعلي حداد عادل ، ان الثورة اجتازت اختبارها بشكل جيد ، وقمنا بالوفاء للكثير من الوعود التي قطعناها على انفسنا في اول الثورة ، والناس يشعرون بذلك. ومن المهم أن نستمر بالوقوغ امام جميع الاعمال العدائية بكل قوة كما وقفنا لمدة 40 عاما.

واعتبر حداد عادل ان الشعب الان توصل لما كان يريده بداية الثورة وهو الحرية والاستقلال والجمهورية الاسلامية وان الناس اصبح بمقدورهم ان يعبروا عن ارائهم بكل حرية دون ان يقف احد امامهم.

ونوه حداد عادل إلى أن الشعب الايراني لم يسمح لبلاده أن تكون مثل السعودية بقرة حلوب بل جعلها بثورته أسداً. /انتهى/.