حمدان: هدف "مؤتمر وارسو" هو احداث تغيير لصالح اسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أسامة حمدان ، وخلال كلمته في مراسم تكريم الشهيد فتحي الشقاقي، أشار الى الانجازات التي حققها الشهيد خلال مسيرته النضالية ضد الاحتلال وقال: إن الشهيد فتحي الشقاقي امضى عمره في الجهاد والكفاح ضد الكيان الصهيوني واستطاع أن يحقق العديد من الانجازات في مسيرته النضالية.

وعن مؤتمر وارسو، قال حمدان: إن امريكا ومن خلال عقد هذا المؤتمر تريد تغيير مسار الأحداث في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني.

وختم بالقول: ان هذا المؤتمر ستكون له تداعيات ستؤثر علي القضية الفلسطينية، لكننا سنواجه اي تحدي يواجها وسنحقق الانتصار./انتهى/