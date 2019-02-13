  1. السياسة
١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٤:٤٥

حمدان: هدف "مؤتمر وارسو" هو احداث تغيير لصالح اسرائيل

حمدان: هدف "مؤتمر وارسو" هو احداث تغيير لصالح اسرائيل

أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس «أسامة حمدان» أن امريكا تسعى من خلال عقد مؤتمر وارسو الى تغيير مسار الأحداث في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أسامة حمدان ، وخلال كلمته في مراسم تكريم الشهيد فتحي الشقاقي، أشار الى الانجازات التي حققها الشهيد  خلال مسيرته النضالية ضد الاحتلال وقال: إن الشهيد فتحي الشقاقي امضى عمره في الجهاد والكفاح ضد الكيان الصهيوني واستطاع أن يحقق العديد من الانجازات في مسيرته النضالية.

وعن مؤتمر وارسو، قال حمدان: إن امريكا ومن خلال عقد هذا المؤتمر تريد تغيير مسار الأحداث في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني.

وختم بالقول: ان هذا المؤتمر ستكون له تداعيات ستؤثر علي القضية الفلسطينية، لكننا سنواجه اي تحدي يواجها وسنحقق الانتصار./انتهى/

رمز الخبر 1892244
موسی جعویک

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي