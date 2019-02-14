"الجهاد الإسلامي" تدين المشاركة العربية في اجتماع "وارسو"

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ندين المشاركة العربية في اجتماع "وارسو" التآمري



تواصل إدارة "ترامب" عداءها المعلن وتحريضها السافر ضد القضية الفلسطينية، وها هي تعقد اجتماعا جديداً في "وارسو" لتدشين فصل آخر من فصول الخداع والتضليل وإغراق عالمنا العربي والإسلامي في الفتن والصراعات مقابل تأمين جبهة العدو الإسرائيلي وحمايته.

إننا ندين المشاركة العربية في هذا الاجتماع التآمري وما صاحبه من لقاءات ومصافحات علنية وسرية مع قادة العدو ورأس الإرهاب الصهيوني "نتنياهو"، تلك اللقاءات التي شكلت وصمة عار على جبين أولئك المتهافتين على التطبيع وإقامة علاقات مع العدو الإسرائيلي.

إن اللقاءات التي جرت أو ستجري مع قادة الاحتلال المجرم في "وارسو" وغيرها هي لقاءات تشجع القتلة على الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا وأمتنا وبذلك يكونوا شركاء في القتل.

إننا نؤكد رفضنا لكل ما يتمخض عن هذا الاجتماع الذي نعتبره حلقة في سياق مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وندعو لوحدة الموقف الفلسطيني الرافض لهذه المخططات والصفقات ومواجهة كل أشكال الضغوط والحصار والعدوان الذي تنفذه أمريكا والكيان الصهيوني في محاولة يائسة منهم لتركيع وإخضاع شعبنا.

إن الوحدة الوطنية على قاعدة استمرار المقاومة وحماية الثوابت ورفض أي تنازلات، هي السبيل والضمان لإسقاط هذه المشاريع والمخططات.

إننا ندعو فصائل العمل الوطني الفلسطيني كافة إلى صلابة المواقف وتوحيدها ورفض أي محاولة للمساس بقضيتنا وبأرض فلسطين التاريخية وبكل الثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وحماية المقدسات.





حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الخميس 9 جمادى الأخرة 1440هـ، 14/2/2019م