افتتاح 5 مشاريع صناعية وبحثية في مجال تطوير وتنمية مصادر الطاقة

وأفات وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي افتتح اليوم الثلاثاء، 5 مشاريع في مجال البحث التطبيقي لمنظمة تنمية مصادر الطاقة .

واكد حاتمي خلال مراسم الافتتاح على دعم وزارة الدفاع للابحاث وانها ستسخر كل الامكانيات من اجل تطور وتنمية مصادر الطاقة الدفاعية.

واشار الى انه اليوم تم افتتاح خمس مشاريع إنتاج المعادن بالأنتيمون ، وخطة إعادة تدوير بطاريات الليثيوم، وخطة الإنتاج شبه الصناعية في LFP ، وخطة إنتاج غاز الهيليوم ، ومشروع إنتاج الأحفوري العضوي الأحفوري.

الجدير بالذكر أن جميع مراحل اجراء وتسوق المشاريع تمت بالاعتماد على الجهود المحلية في البلاد من قبل متخصصين منظمة تنمية مصادر الطاقة ووزارة الدفاع والمراكز العلمية والجامعات./انتهى/