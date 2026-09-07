نائب صهيوني: إقالة نتنياهو حيوية "لإسرائيل"

أفادت وكالة مهر للأنباء أن جلعاد كاريو، النائب في برلمان الكيان الصهيوني والمنتمي إلى التيار المعارض، نشر منشوراً على منصة افتراضية قال فيه إن إقالة نتنياهو من منصبه أصبحت حاجة حيوية للمجتمع الصهيوني.

وانتقد عدم تعاون نتنياهو مع تحقيقات الجيش الإسرائيلي بشأن الإخفاق الأمني في مواجهة عملية طوفان الأقصى.

وأضاف كاريو أن نتنياهو تجنب لعدة أشهر التواجد في المناطق المحيطة بعملية طوفان الأقصى، وهو اليوم لا يتعاون مع الجيش، وقد تجاهل أمن "إسرائيل"، وأظهر عدم كفاءته لإدارة الشؤون الأمنية الداخلية.

وشدد هذا النائب الصهيوني على أن مثل هذا الشخص لا يحق له أن يقرر مصيرهم.

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