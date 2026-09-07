رضائي: سنعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز..نضرب السفن الامريكية المهربة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح اللواء رضائي في حوار متلفز مساء الاثنين حول مضيق هرمز: "إن ادعاء ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح هو كذب كبير. فقبل إغلاق المضيق، كانت أكثر من ١٠٠ سفينة تنقل أكثر من ١٠٠ مليون طن من البضائع، أما الآن فلا يتحرك سوى ٧ إلى ٨ سفن تحمل السلع الأساسية لإيران".

السفن الأمريكية المهربة نراها ونضربها

وتابع أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي: "يحاول الأمريكيون تهريب ٥ إلى ٦ سفن بتكلفة كبيرة، وعادة ما تتعرض هذه السفن للإصابة. لكن إيران لم تتخذ قراراً بإغراق السفن الأمريكية المهربة لأنها تحمل النفط وقد تضر بالبيئة الإقليمية".

في الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز

وقال: "ستمتد هذه المنطقة من خط الحصار الذي تفرضه القوات البحرية الأمريكية لتشمل مناطق من الخليج الفارسي. أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستُدرج على قائمة العقوبات".

المجاعة نتيجة الحصار الاقتصادي كذبة أمريكية كبرى

وأضاف اللواء الركن رضائي: "إن القول بأن الحصار الاقتصادي الأمريكي سيسبب مجاعة كبيرة في إيران هو كذب كبير. لقد فكرت الحكومة الإيرانية منذ فترة طويلة في هذا الأمر، ولديها مخزون كافٍ من المواد الغذائية والسلع الأساسية".

وأضاف اللواء رضائي: "يجب على الأمريكيين كسب ثقة إيران لمواصلة المفاوضات. مشكلتنا الكبرى في مذكرة التفاهم كانت الثقة بضمانات الوسطاء. إيران تتابع الدبلوماسية بالضمانات". وتابع: "إيران ستلتزم بفتح مضيق هرمز عندما تتوقف أمريكا عن التهديد والاعتداء على إيران".

وأضاف اللواء الركن رضائي: "الأمريكيون لم يفوا حتى بمحمد رضا بهلوي. وبعد الثورة، تضاعفت عراقيلهم. سياسة الأمريكيين هي تحويل إيران إلى تابع لا يملك أي قدرة على الفعل".

وقال: "تبين أن الوسطاء لا يمكنهم تقديم ضمانات لتنفيذ التفاهمات. مشكلتنا الأساسية في مذكرة التفاهم هذه كانت غياب الضمانات التي لم يتمكن الوسطاء من توفيرها".

القوات المسلحة الإيرانية قصفت بقوة قاعدة تيتن الأمريكية في الأردن

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "حددت إيران بعض الأهداف الأمريكية لكنها تعمدت عدم ضربها، مثل قاعدة تيتن في الأردن وبعض قواعدهم في أربيل. وبعد استهداف هذه المواقع، تراجع ترامب عن حرب الأيام العشرة التي كان قد أعلن عنها. وهكذا خُنقت حرب الأيام العشرة في مهدها".

وقال: "ضربنا لأول مرة قاعدتين أو ثلاث قواعد أمريكية؛ قواعد في الأردن وأربيل ظن الأمريكيون أننا لا نعلم بها. لم تكن القاعدة الأردنية تمتلك أي دفاع جوي".

وأوضح اللواء رضائي: "اختبرنا صاروخنا المضاد للمدمرات على حاملة طائرات، وفر الأمريكيون مذعورين".

وقال: "سيتم في الأيام المقبلة التوقيع على تفاهم الممر الجديد لمضيق هرمز، الذي يكون دخوله وخروجه تحت إدارة إيران".

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "الأمريكيون والصهاينة يسعون لشيء يشبه انقلاب (اعمال الشغب المسلح) في يناير الماضي ليشنوا هجوماً في الوقت نفسه، لكن بفضل الله سنحبط كليهما".

وقال: "على المسؤولين الحكوميين السيطرة على الضغط الاقتصادي لانتزاع الذريعة من العدو".

وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "تمكنت إسرائيل من السيطرة على بعض المناطق في لبنان، لكنني واثق من أن لبنان سينهض مجدداً وهذه المرة سينطلق غضب عظيم لن يبقي شيئاً من إسرائيل".

وقال اللواء رضائي: "نحتفظ بحق الرد على الهجوم الأمريكي على حفل زفاف في كوهستك، وعلى الأمريكيين أن يعلموا ذلك".

مضيق هرمز ليس مضيق حرب، بل مضيق قوة إيران

وأضاف اللواء رضائي: "لا ينبغي لأحد أن يقول إن هذا المضيق هو مضيق حرب؛ فهذا الممر المائي هو أداة لانتزاع حقوق الشعب الإيراني من أمريكا. العدو يتغلغل في جميع الجماعات السياسية".

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