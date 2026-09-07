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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٠٤ ص

إسقاط طائرة تجسس من نوع CH4 من قبل القوات المسلحة اليمنية

إسقاط طائرة تجسس من نوع CH4 من قبل القوات المسلحة اليمنية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة تجسس أخرى تابعة للعدو السعودي فوق أجواء البلاد.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت إسقاط طائرة تجسس سعودية من نوع سي إتش 4، أثناء قيامها بمهمة فوق منطقتي الخب والشعف في محافظة الجوف، وذلك بسلاح مناسب.

وكان العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، قد أعلن الليلة الماضية إسقاط طائرة مسيّرة أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة تعز، بسلاح مناسب.

وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية، بعون الله، استهدفت وأسقطت طائرة تجسس مسلحة تابعة للعدو السعودي من نوع وينغ لونغ 2، أثناء قيامها بمهمة عدائية شمال غرب مقبنة في محافظة تعز، بسلاح مناسب.

/انتهى/

رمز الخبر 1973607

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