إسقاط طائرة تجسس من نوع CH4 من قبل القوات المسلحة اليمنية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت إسقاط طائرة تجسس سعودية من نوع سي إتش 4، أثناء قيامها بمهمة فوق منطقتي الخب والشعف في محافظة الجوف، وذلك بسلاح مناسب.

وكان العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، قد أعلن الليلة الماضية إسقاط طائرة مسيّرة أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة تعز، بسلاح مناسب.

وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية، بعون الله، استهدفت وأسقطت طائرة تجسس مسلحة تابعة للعدو السعودي من نوع وينغ لونغ 2، أثناء قيامها بمهمة عدائية شمال غرب مقبنة في محافظة تعز، بسلاح مناسب.

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