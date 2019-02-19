"ذوب آهن" يمطر شباك فريق "الغرافة" القطري بثلاثية بعد تلقيه هدفين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نادي "ذوب آهن اصفهان" الايراني قلب الطاولة على مضيفه الغرافة القطري 3-2 بعد ان كان متأخرا بهدفين، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الثلاثاء في اطار الدور التمهيدي الثالث والاخير بدوري ابطال آسيا لكرة القدم.

واقيمت المباراة على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالدوحة وادارها الحكم الاسترالي كريستوفر جيمس بيث.

وتقدم الغرافة بهدفين في الشوط الاول بواسطة احمد علاء الدين (21) والمحترف الايراني مهدي طارمي (36).

لكن "ذوب آهن اصفهان" كان له رأي آخر في الشوط الثاني حيث قلب الطاولة على اصحاب الارض بتسجيله ثلاث اهداف متتالية حملت تواقيع كريستيان اوساغونا (47)، امير ارسلان مطهري (62)، ومحمد نجاد مهدي (78).

وبهذا الفوز تأهل نادي "ذوب آهن اصفهان" الى دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال آسيا لكرة القدم، حيث سيلعب في المجموعة الاولى مع اندية الوصل الاماراتي والزوراء العراقي والنصر السعودي.

وكان "ذوب آهن اصفهان" قد فاز في الدور التمهيدي الثاني على الكويت الكويتي 1-صفر.

وفي مباراة اخرى ضمن الدور التمهيدي الثالث والاخير خسر سايبا الايراني امام مضيفه الريان القطري 3-1 بعد ان كان متقدما بهدف واحد سجله بعد مرور ثلاث دقائق، فيما سجل الريان القطري اهدافه الثلاثة في الدقاق 28 و89 و91./انتهى/