الأميرال الإيراني: لدينا القدرة على شل حركة العدو في أي نقطة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الأميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، قال خلال الدورة الثانية عشرة للتدريب النظري لمعارف الحرب التي عُقدت في جامعة ضباط الدفاع الجوي خاتم الأنبياء، مهنئاً بيوم الدفاع الجوي، إن الطلاب هم الرأسمال الأساسي والبنى التحتية لقوة البلاد، وأشار إلى الدور الاستراتيجي للإيمان والأمل في تعزيز روح الطلاب، قائلاً: في أشد الظروف، ما يعيننا هو الإيمان الراسخ والأمل بالنصر الإلهي؛ وهما مكونان كان قائد الثورة الشهيد يؤكد عليهما دائماً.

وشدد الأميرال إيراني على ضرورة الجاهزية الدائمة للقوات المسلحة لـ"خرمشهرات قادمة"، وأكد أن مهمتهم الرئيسية هي منع العدو من تحقيق أهدافه ومطالبه، وسيكونون موفقين في هذا المسار بعون الله، لأن تحركات العدو تُرصد لحظة بلحظة.

وأشار قائد القوات البحرية للجيش إلى الإحاطة العملياتية لهذه القوات في المياه البعيدة والمهام الخارجية، وقال إن مباغتة العدو في مختلف المهام، كانت بحيث عطلت القدرات العملياتية لبعض البوارج المعادية لفترة طويلة. وأكد أن العدو يشعر بقلق شديد اليوم من المبادرات العملياتية للقوات المسلحة الإيرانية، وبفضل التطورات المحققة، يمكنهم، عند الضرورة، شل حركة العدو في أي نقطة.

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