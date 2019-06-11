وزير الدفاع الإيراني : القوات المسلحة تعمل على صناعة المزيد من المقاتلات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل بشكل حثيث على صناعة أكبر عدد ممكن من مقاتلات كوثر، وجاء هذا التصريح في زيارة قام بها وزير الدفاع وقائد القوة الجوية في الجيش الإيراني إلى شركة صناعة الطائرات التابعة لوزارة الدفاع (هسا) في محافظة اصفهان وسط إيران.

وفي كلمة له خلال هذه الزيارة أشاد وزير الدفاع بإنجازات القوات المسلحة على صعيد الإنتاج والتوليد، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تاتي بالتزامن مع عام ازدهار الانتاج الذي أطلقه قائد الثورة على العام الايراني الحالي.

وأكد العميد حاتمي أن قوى الاستبكار والهيمنة لم يفلحوا حتى الآن بمنع ايران من تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج ما تحتاجه من سلاح وتجهيزات حربية للدفاع عن مبادئها وشعبها./انتهى/