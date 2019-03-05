استقلال يخسر أمام الدحيل القطري

وعانى الدحيل في الشوط الأول قبل أن ينجح في هز شباك استقلال في النصف الثاني، ليحصد فوزاً هاماً في مستهل لقاءاته بالمجموعة الثالثة للبطولة الآسيوية الأبرز على مستوى الأندية.

وجاء الفوز القطري بنكهة مغربية بفضل المدافع الوافد الجديد المهدي بن عطية ومواطنه المهاجم يوسف العربي، صاحبي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الـ56 و73.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عزز علي عفيف تقدم الدحيل بهدف ثالث، وبهذه النتيجة حصد الدحيل بطل الدوري القطري في النسختين الأخيرتين، أول 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على الهلال السعودي الذي تغلّب في المجموعة ذاتها على مضيفه العين الإماراتي بهدف نظيف./انتهى/