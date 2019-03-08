بحرية الجيش تحبط محاولة للهجوم على ناقلة نفط إيرانية قرب مياه خليج عدن

وذكرت العلاقات العامة بالقوة البحرية للجيش الايراني، ان ناقلة نفط ايرانية تعرضت صباح يوم أمس الخميس الى هجوم من قبل قراصنة يستقلون 11 زورقا قرب مضيق باب المندب في خليج عدن، الا انه تم انقاذها بواسطة التدخل في الوقت المناسب من قبل المغاوير المتواجدين في المجموعة الستين للقوة البحرية لحماية السفن.

وواصلت ناقلة النفط الايرانية المذكورة التي تحمل اكثر من 150 ألف طن من المواد النفطية، طريقها بسلام.

تجدر الاشارة الى ان المجموعات التابعة للقوة البحرية للجيش الايراني قامت خلال السنوات الماضية ولحد الآن بحماية اكثر من 400 ناقلة نفط وسفينة تجارية، واشتكبت مع القراصنة في اكثر من 300 حادث، حيث تم خلال هذه الاشتباكات انقاذ سفن ايرانية واجنبية من هجمات القراصنة.

وتتكون المجموعة الستين للقوة البحرية للجيش من المدمرة "بايندر"، وسفينة الاسناد اللوجستيكي "بوشهر" وسفينة الدعم "لاوان" وبدأنت مهمتها البحرية منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي./انتهى/