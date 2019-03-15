9قتلى في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا

وقالت الشرطة النيوزلندية إن منفذ الهجوم رجل يرتدي خوذة ونظارات وسترة عسكرية، فتح النار في المسجد من سلاح أوتوماتيكي.

وأفادت القناة الأولى النيوزلندية بوقوع إطلاق للنار في مسجد آخر، وكذلك في مستشفى المدينة.

وأعلنت شرطة نيوزيلندا عن اعتقال شخص على صلة بإطلاق النار على مسجد كرايست تشيرش، وقال مفوض الشرطة مايك بوش: "الشرطة استجابت لحادث خطير للغاية ومأساوي يتعلق بإطلاق النار في وسط كرايست تشيرش. هناك شخص محتجز حاليا، لكن الشرطة تعتقد أنه قد يكون هناك متورطون آخرون".

ووفقا له، الشرطة تعمل الآن في عدة أماكن في المدينة، وأكد القيام بكل ما يلزم لمعالجة الوضع.

فيما ذكرت وسائل إعلام أن أحد المسلحين أسترالي من اليمينيين المتطرفين، وأنه قام بتصوير فيديو وهو يطلق النار على المصلين في المسجد.