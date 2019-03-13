إيران تنهي إحتكار انتاج محفز SAC 500

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لشركة الابحاث والتقنيات البتروكيميائية "علي بجوهان" اعلن في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء (13 مارس) عن اطلاق عملية صنع محفز (كاتاليست) SAC 500 الذي يستخدم لانتاج انبوب الصف (PE 100) المصنوع من البولي ايثيلين الثقيل، حيث أن صفقة انتاج هذا المحفز على المستوى التجاري والتي تنص على انتاج 100 طن سنويا، قد ابرمت منذ العام الماضي مع معمل "شازند" البتروكيميائي في مدينة "اراك"، ودخلت حيز التنفيذ خلال هذا الاسبوع.

ووفقا لوكالة مهر للأنباء قال بجوهان أن هناك صفقات عدة لانتاج 7 انواع محفزات اخرى ومع مختلف المعامل وستدخل حيز التنفيذ في العام (الايراني) المقبل.

وذكر ان هناك بلدين أو ثلاثة بلدان في العام قادرة على انتاج هذا النوع من المحفز وتقنية انتاجه حصرية لديها، إذ ان ايران وبانتاجها كاتاليست SAC 500 تمكنت من كسر هذه الحصرية، لتلبية حاجة البلاد والتوفير في الاسعار ومنع خروج المعملة.

وقال بجوهان أن من اهم أولويات هذه الشركة هو ارتقاء جودة المنتج وصولا الى جودة نظائره الاجنبية، مؤكدا أن منتجات العام المقبل ستكون اعلى جودة مقارنة بمنتج هذا العام.

واعتبر أن المحفز الايراني المذكور يعد منافسا قويا لنظائره الاجنبية التي تصنع في شركات عملاقة في العالم، حيث ان 45 طنا فقط من الكمية الانتاجية، ستستخدم داخل ايران من اجل انتاج البولي ايثيلين ومعظم الكمية ستُصدر الى البلدان الاخرى، مشددا على أن شركة الابحاث والتقنيات البتروكيميائية معنية فقط بالحصول على المعرفة التقنية لصنع هذا المنتج وأن عملية الانتاج والتسويق تقع على عاتق مختلف المعامل والشركات.

ووفقا لتصريحات بجوهان، فأن استخدام محفز SAC 500 في عملية انتاج انابيب البولي ايثيلين التي تستخدم لنقل المياه والغاز، قد يزيد من 50 عاما الى عمر هذه الانابيب، مضيفاً أنه قد حاز على الشهادات الداخلية اللازمة اضافة الى تصديق الاتحاد الاوروبي كونه صديق للبيئة./انتهى/