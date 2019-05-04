طهران وباكو تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية الايرانية ابوذر ابراهيمي تركمان في باكو التقى رئيس دائرة المسلمين في القوقاز شيخ الاسلام الله شكور باشازادة.

وخلال اللقاء تباحث السفير جواد جهانغير زادة والملحق الثقافي اصغر فارسي، بشأن رفع مستوى العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال ابراهيمي تركمان رئيس مجلس التخطيط لحوار الثقافات والاديان، خلال اللقاء، ان الوحدة حاجة ضرورية وملحة للامة الاسلامية والدول المسلمة لمواجهة الاعداء.

واضاف عضو المجلس الاعلى للثورة الثقافية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان كانتا على الدوام داعمتان وواقفتان الى جانب بعضهما بعضا وسيستمر الامر على هذا المنوال بفضل الباري تعالى، ولاشك ان العلاقات الثنائية ستنمو اكثر فاكثر في ظل فطنة الشعبين والمسؤولين في البلدين.

من جانبه اكد رئيس دارة المسلمين في القوقاز خلال اللقاء على تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين وقال، لحسن الحظ ان مسؤولي ايران وجمهورية اذربيجان يدعون ايضا الى تطوير العلاقات في جميع المجالات.

يذكر ان رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية ابوذر ابراهيم تركمان شارك في الاجتماع الخامس للمنتدي العالمي لحوار الثقافات الذي عقد يومي الخميس والجمعة قي باكو بمشاركة مسؤولين سياسيين وثقافيين من 105 دول و 35 مؤسسة ومنظمة دولية./انتهى/