  1. السياسة
٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥١

ترامب يمدد إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات ضد إيران

ترامب يمدد إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات ضد إيران

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء استمرار إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران ومواصلة شراء الكهرباء الإيرانية لمدة 90 يوما إضافية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الولايات المتحدة أعلنت أمس الثلاثاء استمرار إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران ومواصلة شراء الكهرباء الإيرانية لمدة 90 يوما إضافية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان :"نواصل مناقشة العقوبات الخاصة بإيران مع شركائنا في العراق".

ويستهدف الإعفاء الأمريكي مساعدة العراق في تغطية العجز في إمدادات الكهرباء، وهو ما يعني استمرار إعفاء بغداد من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني بشكل خاص. وانتهى الإعفاء الأول الذي منحته واشنطن للعراق في ديسمبر الماضي أمس الثلاثاء. /انتهى/.

رمز الخبر 1893249

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