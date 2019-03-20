ترامب يمدد إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الولايات المتحدة أعلنت أمس الثلاثاء استمرار إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران ومواصلة شراء الكهرباء الإيرانية لمدة 90 يوما إضافية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان :"نواصل مناقشة العقوبات الخاصة بإيران مع شركائنا في العراق".

ويستهدف الإعفاء الأمريكي مساعدة العراق في تغطية العجز في إمدادات الكهرباء، وهو ما يعني استمرار إعفاء بغداد من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني بشكل خاص. وانتهى الإعفاء الأول الذي منحته واشنطن للعراق في ديسمبر الماضي أمس الثلاثاء. /انتهى/.