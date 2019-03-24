المجمع العالمي للصحوة الاسلامیة یستنكر دعم ترامب لاحتلال الجولان

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الامین العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامیة علي اكبر ولایتي أصدر أمس السبت بیانا استنكر فیه دعم الرئیس الامیركي للاحتلال الظالم للارض الاسلامیة الجولان من قبل الكیان الصهیوني.

وجاء في البیان الصادر انه وبعد وصول الاستراتیجیات التآمریة الامیركیة في منطقة غرب اسیا الرامیة لتوفیر وضمان امن الكیان الصهیوني ومنها تجییش الجیوش مباشرة والاحتلال العسكري لافغانستان والعراق وسوریا وافشال مؤامرة نظرية الشرق الاوسط الجدید من قبل جبهة المقاومة وارادة الشعوب الاسلامیة، ووصولها الى طریق مسدود، فقد غیرت امیركا نهجها واتخذت سیاسة الحرب بالنیابة وحمایة ودعم وتسلیح وتدریب الجماعات التكفیریة والارهابیة.

واضاف، انه وبعد فشل هذه السیاسة من جدید في المنطقة، شهدنا اخیرا اجراءات غیر قانونیة وغیر مشروعة وخارجة عن اطر القوانین الدولیة ومفضوحة من قبل حكومة ترامب لارضاء اللوبي الصهیوني الدولي والتخلص من المشاكل الدخلیة والدولیة في الاشهر الماضیة.

واشار الى ان من ضمن اجراءات ترامب في هذا المجال نقل السفارة الامیركیة الى القدس الشریف وطرح مشروع صفقة القرن والاعتراف رسمیا باحتلال الكیان الصهیوني لهضبة الجولان، من اجل توفیر الامن لهذا الكیان الغاصب، مما سیؤدي بلاشك الى تصعید مشاكل وازمات المنطقة اكثر فاكثر ویجعل المقاومة ایضا اكثر عزما في مواجهة الكیان الصهیوني وحماته.

واكد بان الجولان یعد جزءا لا یتجزا من سیادة الاراضي السوریة واعتبر موقف حكومة ترامب الغریب والخارج عن الاعراف الدبلوماسیة بانه ینتهك القانون الدولي وسیادة الاراضي السوریة ومن شانه ان یؤدي للمزید من تعقید التطورات في المنطقة وكذلك المزید من كراهیة وغضب ومعاناة شعوب المنطقة المظلومة.

واضاف ان هذا الموقف یاتي فقط من اجل التخلص من المشاكل الداخلیة والدولیة وتقدیم الدعم السیاسي في الانتخابات البرلمانیة للكیان الصهیوني والدعم المباشر لنتنیاهو امام منافسیه.

وادان المجمع العالمي للصحوة الاسلامیة هذا القرار اللاقانوني والیائس، داعیا جمیع الشعوب والشخصیات والفئات والاحزاب والتیارات ودول العالم الاسلامي والاحرار للتصدي لغطرسة وعنجهیة وتفرد امیركا، وان تعلن مرة اخرى ردها الحازم على هذه الاجراءات عبر تقدیم الدعم الشامل لحق السیادة السوریة على الجولان. /انتهى/.