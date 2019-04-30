تخت روانجي: أمريكا تحاول تغيير طبيعة التهديد الرئيسي للمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سفير ومندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي القى كلمة في اجتماع لمجلس الامن الدولي حول الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية امس .

وأشار تخت روانجي في كلمته إلى القضية الفلسطينية وطرق تعامل الولايات المتحدة مع الملف الفلسطيني الاسرائيلي قائلا ان القضايا المتعلقة بـ "اسرائيل" هي الاساس السائد علي السياسة الخارجية الاميكية خاصة الحكومة الراهنة، فليست "اميركا اولا" بل "اسرائيل اولا" وان اميركا جاهزة للالتزام بهذا الامر حتى بنقضها المبادئ الاساسية للقوانين الدولية".

واشار الى القضية الفلسطينية، مؤكدا بان هذه الازمة بدات باحتلال ارض وستنتهي فقط بانهاء الاحتلال.

وذكّر تخت روانجي بالمسؤولية القانونية لمجلس الامن الدولي في صون السلام والامن الدولي وان الاجراء الوحيد لهذا المجلس خلال العقود السبعة الماضية هو المصادقة علي قرارات لم تؤثر عمليا في الحفاظ علي حقوق الفلسطينيين واضاف" على هذا المجلس ارغام كيان الاحتلال علي انهائه احتلال ارض فلسطين"./انتهى/