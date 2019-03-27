الرئيس روحاني يستعرض اداء اربع وزارات خلال العام الماضي

وقدم وزراء الامن والاقتصاد والمالية والعدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقارير اداء وزاراتهم خلال هذه الاجتماعات التي جرت مساء الثلاثاء برئاسة الرئيس روحاني وبحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، حيث تم دراسة اداء ومنجزات الاوزارات الأربع خلال العام الايراني الماضي (انتهي في 20 اذار/مارس) وبرامجها للعام الحالي.

وبعد ان استمع الرئيس روحاني لتقارير وزراء الامن محمود علوي والاقتصاد والمالية فرهاد دج بسند والعدل علي رضا آوائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي، وجه لهم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة، وطرح نقاطا ضرورية لتحسين مسيرة تنفيذ برامج هذه الوزارات في العام الحالي./انتهى/