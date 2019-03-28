الداخلية الإيرانية تكشف عن انخفاض ضحايا حوادث المرور في البلاد بنسبة 13 بالمائة

وفي تغريدة له في صفحته على تويتر، أعلن سلمان ساماني انخفاض عدد ضحايا حوادث المرور في المدن الايرانية بنسبة 13 بالمائة خلال الايام الاولى من العام الايراني الجديد، وحتى الآن، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وكتب انه بناء على تعميم وزير الداخية، تم تشكيل اجتماعات اللجنة المشرفة على الحد من حوادث المرور في المحافظات، بهدف زيادة التنسيق بين مختلف الاجهزة الخدمة والامني والبلديات، قبيل ايام النوروز وبشكل مستمر.

وأضاف: تمثلت نتيجة زيادة التعاون والتعاضد بين شرطة المرور في المدن والبلديات والمواطنين، في انخفاض عدد ضحايا حوادث المرور بنسبة 13 بالمائة في المدن مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي./انتهى/