استشهاد فلسطيني خلال توجه المتظاهرين إلى حدود غزة للمشاركة في مليونية العودة

بدأ مئات الفلسطينيين صباح السبت، التوجه إلى مناطق السياج الحدودي شرقي قطاع غزة، للمشاركة في مسيرة "مليونية الأرض والعودة".

وقال مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينياً استشهد بنيران إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة، فجر السبت، وأكّد مسعفون أن الفلسطيني أصيب بشظايا رصاص.

وقالت المصادر الفلسطينية إن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المشاركين في مسيرات العودة.

وانطلقت مظاهرات "مليونية الأرض والعودة"، في الذكرى السنوية الأولى لمسيرة "العودة وكسر الحصار"، الموافقة لذكرى "يوم الأرض".

وتوجّه مئات الفلسطينيين إلى 5 نقاط قرب الحدود الشرقية للقطاع مع الكيان الصهيوني، حيث حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وردّدوا هتافات تطالب برفع الحصار عن القطاع، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، ورحيل الاحتلال./انتهى/