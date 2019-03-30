  1. السياسة
٣٠ مارس ٢٠١٩ - ١٦:١٤

استشهاد فلسطيني خلال توجه المتظاهرين إلى حدود غزة للمشاركة في مليونية العودة

استشهاد فلسطيني خلال توجه المتظاهرين إلى حدود غزة للمشاركة في مليونية العودة

تزامنا مع "يوم الأرض" تجمع عشرات الآلاف من الفلسطينيين السبت في خمس نقاط حددتها الهيئة العليا المنظمة لـ"مسيرات العودة" بغزة وذلك في الذكرى الأولى لبدء "مسيرات العودة الكبرى".

بدأ مئات الفلسطينيين صباح السبت، التوجه إلى مناطق السياج الحدودي شرقي قطاع غزة، للمشاركة في مسيرة "مليونية الأرض والعودة".

وقال مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينياً استشهد بنيران إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة، فجر السبت، وأكّد مسعفون أن الفلسطيني أصيب بشظايا رصاص.

وقالت المصادر الفلسطينية إن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المشاركين في مسيرات العودة.
وانطلقت مظاهرات "مليونية الأرض والعودة"، في الذكرى السنوية الأولى لمسيرة "العودة وكسر الحصار"، الموافقة لذكرى "يوم الأرض".

وتوجّه مئات الفلسطينيين إلى 5 نقاط قرب الحدود الشرقية للقطاع مع الكيان الصهيوني، حيث حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وردّدوا هتافات تطالب برفع الحصار عن القطاع، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، ورحيل الاحتلال./انتهى/

رمز الخبر 1893449

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