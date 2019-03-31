  1. السياسة
٣١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٧

"واشنطن بوست": أفراد من فريق اغتيال خاشقجي تدربوا في أميركا

"واشنطن بوست": أفراد من فريق اغتيال خاشقجي تدربوا في أميركا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن أفرادا في الفريق الذي قتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ تدربوا في ​الولايات المتحدة​،

مشيرة الى ان "وكالة الإستخبارات الأميركية أبلغت وكالات حكومية أخرى أن هذا التدريب على العمليات الخاصة قد يكون أنجز من قبل مجموعة "تيير 1" (جمعية في أركانساس) بترخيص من ​الخارجية الأميركية​".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي تأكيده أن "سعوديا قرأ بدقة نص تسجيل التقطه ​جهاز تنصت​ وضعته ​الاستخبارات التركية​ في القنصلية ​السعودية​ ب​اسطنبول​، أخبره أن الفريق السعودي كان ينوي خطف خاشقجي ونقله إلى السعودية".

ولفتت الصحيفة الى ان "خاشقجي تلقى حقنة شديد القوة قبل أن تتم تغطية رأسه بكيس وقد سمع يصرخ ويقول لا أستطيع أن أتنفس.. لدي ربو.. لا تفعلوا ذلك"./انتهى/

رمز الخبر 1893456

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