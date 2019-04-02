ظريف :ممارسات ترامب ليس مجرد حرب اقتصادية بل ارهاب اقتصادي

وكتب «ظريف» على «تويتر»، أن الحظر الأمريكيّ «يعوق جهود الهلال الأحمر الإيراني لمساعدة جميع المجموعات التي تأثّرت بالظروف الجوية السيئة غير المسبوقة»، في إشارة إلى أعمال البحث والإنقاذ التي تشهدها البلاد على أثر الفيضانات التي تسبّبت بها أمطار غزيرة.

وقال إن اقصى درجات الحظْر التي تمارسه الولايات المتحدة ضد طهران والذي يخالف قرار مجلسِ الامن اثنين وعشرين - واحد وثلاثين، وقرار محكمةِ العدل الدولية، عرقل جهود إيصال المساعدات للمناطق المتضررة من الفيضانات. واضاف أنّ الحظر شمل منعَ تسلُم ايران لمروحيات للاغاثة. مؤكدا أن هذا ليس مجرد حرب اقتصادية بل يعد اِرهابا اقتصاديا.