  1. السياسة
٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣

ظريف :ممارسات ترامب ليس مجرد حرب اقتصادية بل ارهاب اقتصادي

ظريف :ممارسات ترامب ليس مجرد حرب اقتصادية بل ارهاب اقتصادي

اتّهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتّحدة، بإعاقة المساعدات والانخراط في أعمال «إرهاب اقتصادي» ضد بلاده، مؤكدا أن الحظْرَ الاميركي على بلاده عرقل جهود الهلال الاحمر الايراني لمواجهة الفيضانات غير المسبوقة التي ضربت البلاد.

وكتب «ظريف» على «تويتر»،  أن الحظر الأمريكيّ «يعوق جهود الهلال الأحمر الإيراني لمساعدة جميع المجموعات التي تأثّرت بالظروف الجوية السيئة غير المسبوقة»، في إشارة إلى أعمال البحث والإنقاذ التي تشهدها البلاد على أثر الفيضانات التي تسبّبت بها أمطار غزيرة.

وقال إن اقصى درجات الحظْر التي تمارسه الولايات المتحدة ضد طهران والذي يخالف قرار مجلسِ الامن اثنين وعشرين - واحد وثلاثين، وقرار محكمةِ العدل الدولية، عرقل جهود إيصال المساعدات للمناطق المتضررة من الفيضانات. واضاف أنّ الحظر شمل منعَ تسلُم ايران لمروحيات للاغاثة. مؤكدا أن هذا ليس مجرد حرب اقتصادية بل يعد اِرهابا اقتصاديا.

رمز الخبر 1893512

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