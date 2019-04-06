قائد الثورة يدعو الى اخراج القوات الامريكية من العراق

افادت وكالة مهر للأنباء نقذا عن الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ان سماحته وفي اشار خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي عصر اليوم السبت الى الاواصر العقائدية والثقافية والتاريخية التي تربط الشعبين الايراني والعراقي مؤكدا على ان العلاقات الايرانية العراقية اوسع من علاقات دولتين جارتين وان ايران شعبا وحكومة ترى تنمية وسعادة العراق لصالحها بينما الامريكيون وخلافا لما يدعونه يرون ترسيخ الديمقراطية وتواجد المجموعة السياسية الحاكمة في العراق يضر مصالحهم ولهذا يجب اخراج القوات العسكرية الامريكية من العراق باسرع وقت ممكن.