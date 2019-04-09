إغلاق منفذ "الجذابة" الحدودي الإيراني المحاذي للعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منفذ الجذابة الجمركي "أمين هنديجان زاده"، أعلن في تصريح أدلى به قبيل ظهر اليوم الثلاثاء، أن لجنة إدارة الأزمات في قضاء "دشت آزادكان" قررت إغلاق منفذ الجذابة الحدودي مع العراق حتى إشعار آخر بسبب أوضاع السيول وانسداد الطرق التواصلية.

تجدر الإشارة إلى أن الصليب الأحمر الدولي أعلن في بيان أن العقوبات الأميركية ضد إيران تمنع من وصول الإمدادات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة بالسيول في إيران التي تعاني منذ أسابيع موجة من السيول والفيضانات التي ضربت عددا من المحافظات منها خوزستان، واعتبرت الإجراءات الأميركية بأنها تتناقض مع حقوق الإنسان./انتهى/