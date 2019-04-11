روحاني يوكل إدارة أزمة السيول الأخيرة لوزير الداخلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الإيراني حسن روحاني صرح بأن إدارة كل أزمة السيول الأخيرة التي ضربت البلاد ستكون بعهدة وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي موعظاً بجميع الجهات المسؤولة تنفيذ مقرراته والتعاون معه.

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