  1. إيران
١١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٦

روحاني يوكل إدارة أزمة السيول الأخيرة لوزير الداخلية

روحاني يوكل إدارة أزمة السيول الأخيرة لوزير الداخلية

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن إدارة كل أزمة السيول الأخيرة التي ضربت البلاد ستكون بعهدة وزير الداخلية موعظاً بجميع الجهات المسؤولة تنفيذ مقرراته والتعاون معه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الإيراني حسن روحاني صرح بأن إدارة كل أزمة السيول الأخيرة التي ضربت البلاد ستكون بعهدة وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي موعظاً بجميع الجهات المسؤولة تنفيذ مقرراته والتعاون معه. 

/انتهى/  

رمز الخبر 1893737

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