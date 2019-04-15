ظريف يلتقي مع أساتذة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف التقى اليوم الاثنين بجمع من الاساتذة الجامعيين واعضاء هيئة التدريس التابعة لكلية القانون والعلوم السياسية في جامعة طهران، مقدما في هذا الاجتماع الودّي والعلمي شرحا حول الانجازات والتحديات التي تواجه السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

تجدر الإشارة إلى أن اساتذة القانون والعلوم السياسية المشاركين في هذا اللقاء اعربوا عن مواقفهم وآرائهم بشان اهم القضايا السياسية والعلاقات الدولية الايرانية كما طرحوا تساؤلاتهم في هذا الخصوص./انتهى/