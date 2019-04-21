عمران خان: نتطلع الى أعلى مستوى من العلاقات مع ايران

وقال عمران خان خلال لقائه بسادن العتبة الرضوية حجة الإسلام والمسلمين الشيخ أحمد مروي ان باكستان ترغب في رفع مستوى علاقاتها مع ايران مشيرا الى جهوده كرئيس الوزراء لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الى أفضل ما يمكن.

واضاف ان "باكستان تمر بمرحلة صعبة ونريد إدارة البلاد وفقًا للمبادئ والتعاليم النبوية".

وبدوره أعرب سادن العتبة الرضوية عن بالغ ترحيبه برئيس الوزراء الباكستاني وتبركه بالامام الرضا في هذه الزيارة متمنيا ان تشمل بركات الامام علي بن موسى الرضا الشعبين الايراني والباكستاني.

وتابع مروي الى خلوص ايمان واصالة المعتقدات الدينية لدى الشعب الباكستاني معتبرا ان هذا الايمان يتجلى في مودتهم شيعةً وسنةً تجاه الرسول الاعظم وأهل بيته الطاهرين.

ووفقا لوكالة مهر للأنباء اوضح متولي العتبة الرضوية ان مودة الشعب الباكستاني للثورة الاسلامية والامام الخميني (رضوان الله عليه) وكذلك قائد الثورة الاسلامية هي ظاهرة منقطعة النظير وفرصة استثنائية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وصرح حجة الاسلام مروي ان الروابط التي تجمع بين الشعبين الباكستاني والايراني أوسع من علاقات الجوار وانما هي علاقات أخوية ولاسيما ان مودة الشعبين لامام الرضا عليه السلام توفر أكبر فرصة لتقوية التعامل والتواصل بينهما./انتهى/