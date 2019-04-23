حداد عادل: إيران أثبتت في العمل مواجهتها وتصديها للإرهاب

وأثنى حداد عادل الذي يزور الصين حاليا بهدف حضور مؤتمر "حزام واحد-طريق واحد"، في إجتماع عقد مساء اليوم الثلاثاء بجامعة الدراسات الدولية في بكين، أثنى على الإستقرار السياسي، والتقدم العلمي والصناعي والتنمية الإقتصادية التي أحرزتها الصين.

و أكد عضو تشخيص مصلحة النظام ، ان الجمهورية الإسلامية تتطلع الى علاقات استراتيجية وبعيدة المدى مع الصين، مشيرا الى ضرورة إتخاذ التمهيدات اللازمة في هذا الصدد وفي مختلف المجالات بما في ذلك تعزيز العلاقات الثقافية.

وأضاف: ان الجمهورية الإسلامية تعتقد بأن سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسائر البلدان المنتهجة من قبل الصين، سياسة عقلانية وصحيحة وان هذا البلد من شأنه أن يعمل على مواجهة مشروع العالم أحادي القطب وأن يسهم في إيجاد الإتزان والإعتدال على صعيد الساحة الدولية./انتهى/