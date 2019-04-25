السعودية مدمنة على ارتكاب مجازر مروعة

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن المقاومة الاسلامية حركة النجباء استنكرت بشدة اعدام ۳۷ مواطنا سعودي امعارض من قبل كيان ال سعود.

ووصف بيان المجلس السياسي للنجباء، المملكة السعودية بـ"مملكة الشر"، حيث أن آخر جرائمها هي اعدام ۳۷ مواطنا سعوديا بريئا وإقامة حد الحرابة بحقهم بذريعة الفتنة الطائفية والاخلال بسلم المملكة.

وأكدت النجباء: أن الجريمة الغير انسانية التي ارتكبها آل سعود في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وعسير لا تمت الى الاسلام بصلة ولا الى القوانين والاعراف الدولية.

وذكر البيان أن الكيان السعودي ارتكب جرائم كبيرة منها صناعة العصابات التكفيرية كداعش كما دعمت الارهابيين الانتحاريين وارتكبت مجازر بحق العزل في العراق وسوريا واليمن، مضيفا، أن هذه الجريمة تختلف عن الجرائم الأخرى التي ارتكبتها السعودية ولذلك نحن من منطلق الإنسانية نقف وقفة جادة مع اخواننا الشعب السعودي المظلوم.

وطالب المجلس السياسي لحركة النجباء في البيان الصادر عنه منظمات حقوق الانسان الدولية واحرار العالم أن يتحملوا مسؤوليتهم في فضح جرائم ال سعود والاسراع باجراء تحقيق دولي في تلك المجزرة./انتهى/