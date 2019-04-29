عراقجي: سنرد قريبا على التصرفات الأميركية غير الشرعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران سترد بشكل مناسب على الممارسات الأميركية غير الشرعية الأخيرة، منتقداً مواقف وتصرفات اوروبا حيال الاتفاق النووي، مؤكدا تنفيذ طهران لالتزاماتها لحد الآن.

وشدد عراقجي أن صبر طهران ليس لانهائياً وسنرد بصورة مناسبة بعد تقييم التطورات الجارية بشكل مطلوب دون أية تصرفات عاطفية.

وأعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني عن ترحيبه بالمواقف السياسية للاتحاد الاوروبي، مشددا، "إلا أن الاكتفاء بها لن يجدي نفعاً في ديمومة الاتفاق النووي".

واعتبر عراقجي الاتفاق النووي بأنه ليس اتفاقا اقتصاديا فحسب وإنما ذات طبيعة أمنية ايضا، و"إذا كان يكتسب الاهمية للاتحاد الأوروبي فعليه أن يدفع ثمن الحفاظ عليه".

وأشار مساعد وزير الخارجية الى القرار الأميركي الأخير بشأن تصفير صادرات النفط الإيراني، مشددًا : أن طهران لن تسمح لأي دولة باستحواذ حصتها في السوق العالمي للنفط وتتحمل أميركا أو أي دولة أخرى مسؤولية نتائج هذه الممارسات. /انتهى/.