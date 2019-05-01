ظريف يصل إلى الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل أمس الثلاثاء إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع حوار التعاون الآسيوي (ACD).

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الإيراني كلمة في هذا المنتدى، الذي انطلق اليوم السبت.

وافتتح تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، منتدى الدوحة 2018، الذي يعقد تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، في فندق شيراتون الدوحة.

ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا اسبينوزا، ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في هذا المؤتمر.

ومنتدى هذا العام، يقام تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، ويناقش قضايا ويبحث آليات صنع القرار على مدار يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ويناقش المنتدى السياسات وتداعياتها وآثارها على الشعوب ضمن 4 محاور رئيسية: الأمن، والسلام والوساطة، والتنمية الاقتصادية، والاتجاهات والتحولات. /انتهى/.