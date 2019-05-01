الرئيس روحاني: قوة أميركا ليست أكبر من لسانها الطويل

واكد روحاني خلال مراسم تدشین عدة مشاریع مائیة وترابیة وكهربائیة في كرمانشاه (غرب): نحن نعرف المنطقة ،ان قوة وقدرة ایران افضل من الامریكان.

وصرح روحاني اننا الیوم نشاهد اقتدار ومثایرة الشعب فی الوقت الذي یرفع العدو صوته بالصراخ.

واكد رئیس الجمهوریة على اننا سنبیع نفطنا قائلا اذا وصلتنا اموال اقل من خلال بیع النفط فسنقوم بتعویضها من مصادر اخرى مؤكدا ان كلام المسؤولین الامریكیین لا اساس له لاننا نعرف المنطقة و قوة وقدرة ایران افضل منهم.

واضاف یجب ایقاف العدو عند حدوده فهو الیوم خرج عن العقلانیة لذا علینا اعادته الیها .

واشار الى العلاقات مع دول الجوار وقال ان علاقاتنا مع جوارنا غربا وشرقا وشمالا جیدة جدا وودیة ومن ناحیة الجنوب اغلبها جیدة و لكن مع احداها او اثنین منها هناك بعض الاشكالیات و نسأل الله لهم التعقل مبینا انه من مصلحتهم التعامل مع ایران.

وصرح روحانی نحن لانكن العداء لاحد ولكننا لانقف مكتوفي الایدي حیال المؤامرات ، سنرد وسنقاوم .

وتابع الرئیس روحاني ان مشاریع الموارد المائیة والترابیة التی تم افتتاحها الیوم الاربعاء، هي الاضخم في تاریخ ایران مؤكدا بان هذه المشاریع ضخمة ومصیریة للمنطقة وسیكون لها تاثیر كبیر علیها .

واشار الى قضیة السیول الاخیرة في البلاد وقال : تعرض المواطنون هذا العام لخسائر وسنبذل جهودنا لتعویضها.

واضاف الرئیس روحاني ان هذه الحكومة انشأت 37 سدا وهناك خمسة سدود اخرى قید الانشاء./انتهى/