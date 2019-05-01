وزير الخارجية القطري: لا يجب تمديد العقوبات الأمريكية على إيران

وأضاف وزير الخارجية أن القطريين يعتقدون أن عقوبات واشنطن لن يكون لها أثر إيجابي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.

وصرح بأن قرار الولايات المتحدة، حليفة بلاده، عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.

وتابع قائلا "بالنسبة لنا في دولة قطر، لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار".

وطالبت الولايات المتحدة من مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول أول مايو وإلا سيواجهون عقوبات، في خطوة تهدف إلى خنق إيرادات طهران من النفط.