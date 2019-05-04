لاريجاني: السعودية والإمارات غير قادرتين على بيع مزيد من النفط

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني شارك في منتدى في جامعة الشهيد بهشتي في العاصمة طهران وأشار في كلمة له بهذا المؤتمر إلى الضغوط التي تمارس ضد ايران بهدف إجبارها على تغيير سياساتها.

وقال لاريجاني أن بعض الدول تمارس على ايران نوعا من الحرب النفسية مؤكدا أن المملكة العربية السعودية والامارات لا يستطيعان أن يبيعا نفطا أكثر من النفط الحالي وأنهما لو كانتا قادرتين لفعلتا.

وأوضح رئيس البرلمان الايراني بأن الرئيس الاميركي ترامب يتصل بولي العهد السعوي محمد بن سلمان بخصوص النفط، فيما من المعلوم لدينا انكم لاتمكلون امكانية رفع سعر وحجم مبيعات النفط، حيث إن لا السعودية ولا الامارات تمتلكان قدرة زيادة المبيعات ولوكانت لديهما هذه القدرة لفعلتا، لذلك فانهم لن ينجحوا في هذه العمليات النفسية.

وبيّن لاريجاني أن هذه الاساليب قد تأتي ثمارها لبضعة الايام، ولكن ما تلبث أن تنكشف، بعد نقص المعروض النفطي، وخلال ايام واسابيع ستنعكس الضغوطات عليهم.

واشار مستطردا الى فنزويلا، موضحا انها من الدول الغنية بالنفط التي بدرجة أقل تحت السيطرة الاميركية، ولذلك أفتعلت الازمة في هذا البلد. والامر كذلك ينطبق على تاريخ ايران، إذ إن اغلب صراعات اميركا وبريطانيا كانت حول نفط ايران.