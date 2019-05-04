لاريجاني يؤكد ضرورة تعزيز الوحدة والانسجام الوطني لمواجهة التحديات الأميركية

وفي لقائه اليوم السبت مع جمع من المعلمين المتفوقين، لفت لاريجاني الي ان الرئيس الامريكي ترامب يخوض حربا نفسية على الصعيدين الداخلي والخارجي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا على ضرورة تعزيز الوحدة والانسجام الوطني لمواجهة هذه التحديات.

وتابع رئيس البرلمان : ينبغي نبذ الخلافات الداخلية جانبا والتركيز علي الانسجام والوفاق الوطني في مواجهة الهجمة الشاملة التي يشنها الاعداء المتغطرسون ضد كيان الشعب الايراني.

واكد لاريجاني، ان بعض تحركات الاعداء لا تنبع من قدراتهم وانما يسعي هؤلاء للتغطية علي فشلهم عبر هذه الهجمات؛ متطلعا الى توفر ارضيات وظروف مواتية بفضل توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية لحل ومعالجة مشاكل الشعب الراهنة./انتهى/