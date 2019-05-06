  1. السياسة
٦ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٣٩

تغريدة جبران باسيل رداً على "قذيفة" حزب الله

تغريدة جبران باسيل رداً على "قذيفة" حزب الله

نشر وزير الخارجية اللبناني جبران "باسيل" على حسابه على تويتر صورة للقذيفة المستعملة التي تسلمها من حزب الله في بلدة راسقسطا محوّلاً اياها الى مزهرية وفي داخلها ورود برتقالية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان صورة الوزير اللبناني جبران باسيل، خلال زيارته إحدى البلدات بمنطقة جبيل، وهو يحمل "قذيفة مستعملة" أهداها له مسؤولون في "حزب الله" اثارت جدلاً واسعاً في لبنان.

يذكر أن مسؤولين في حزب الله بمنطقة رأس قسطا، أهدوا لباسيل قذيفة مستعملة كهدية تذكارية، كتب عليها: "تحية تقدير ومحبة لمعالي الوزير المقاوم جبران باسيل"، وتم تثبيت علمي "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" على القذيفة الهدية.

وذكرت وسائل إعلام إن هذه القذيفة استخدمت في المعركة التي قادها "حزب الله" في جرود عرسال شرقي لبنان صيف 2017 ضد "جبهة النصرة./انتهى/

رمز الخبر 1894352

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