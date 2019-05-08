خبير ألماني: التزام إيران بالاتفاق النووي أمر لا غبار عليه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الخبير الألماني البارز في قضايا الشرق الأوسط أشار خلال حوار مع الإذاعة الألمانية إلى الإعلان الرسمي لإيران بشأن خفض مستوى التزاماتها إزاء الاتفاق النووي المبرم مع القوى العظمى عام 2015، وقال: "إن امتثال إيران لبنود الاتفاق النووي أمر لا غبار عليه".

وأضاف: "من الممكن أن نواجه وضعا صعبا ومعقدا بقرار إيران الجديد بخصوص تخفيض التزاماتها النووية".

وأشار لودرز إلى التهديدات الأميركية بأنها ستقوم بإجراء عسكري ضد إيران، وقال: "إن الأمريكيين يدركون جيدًا أنهم سيواجهون ردا متبادلًا إذا ما باشروا بعمل عسكري ضد إيران".

كما أشار الخبير الألماني، في جزء آخر من حديثه، إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي للعراق، قائلاً: "أعتقد أن هناك هدفًا في هذه الزيارة، وهو حمل الحكومة العراقية للمواكبة مع الولايات المتحدة بشأن اتخاذ إجراء محتمل ضد إيران"./انتهى/