  1. السياسة
١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٣:٢٢

العفو الدولية تطالب "إسرائيل" بإلغاء تراخيص عمل مجموع (إن.إس.أو) لاختراقها برنامج واتساب

العفو الدولية تطالب "إسرائيل" بإلغاء تراخيص عمل مجموع (إن.إس.أو) لاختراقها برنامج واتساب

دعت منظمة العفو الدولية حكومة الاحتلال الإسرائيليي لضمان أن مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية التي ارتبط برنامجها للتجسس باختراق تطبيق واتساب واستهداف جماعات معنية بحقوق الإنسان، ستحاسب على طريقة استخدام برنامجها.

وأفادت مهر للأنباء، نقلا عن ديلي ميل، أن منظمة العفو الدولية قدمت طلبا "لإسرائيل" لإلغاء ترخيص التصدير الخاص بالمجموعة وأبلغت رويترز أن الأمر يرجع إلى الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ موقف أشد من تراخيص التصدير التي "تسببت في انتهاكات لحقوق الإنسان".

ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعقيب.

وقالت واتساب، وهي وحدة تابعة لشركة فيسبوك إن انتهاكا أمنيا لتطبيقها للمحادثات ربما استهدف جماعات معنية بحقوق الإنسان.

ووفقا لإيفا غالبيرين وهي مديرة مؤسسة إلكترونيك فرونتير لأمن الإنترنت ومقرها سان فرانسيسكو، فقد أبلغت واتساب جماعات لحقوق الإنسان إنها تعتقد أن برنامج التجسس الذي استخدم من تطوير NSO (إن.إس.أو). وقال شخص آخر مطلع على المسألة إن البرنامج خاص بالمجموعة./انتهى/

رمز الخبر 1894700

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي