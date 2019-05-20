الاتحاد الآسيوي ينقل مباراة ذوب آهن الايراني والنصر السعودي من ملعب كربلاء

وكان نادي ذوب آهن اصفهان الإيراني، قد طالب الاتحاد الآسيوي بتغيير ملعب كربلاء الدولي إلى ملعب آخر على خلفية الأحداث التي رافقت مباراته أمام الزوراء العراقي.

وقال مدير ملعب كربلاء الدولي مهند الجراح في حديث لـ السومرية نيوز: "اتصلت بمدير فريق الكرة بنادي النصر، وأبلغني بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبلغه بأن المباراة لن تقام في موعدها المحدد".

وأوضح أن "الفريق السعودي أكد بأن الاتحاد الآسيوي أبلغه بأن المباراة لن تقام على ملعب كربلاء الدولي وانما سيتم تغيير ملعب المباراة وموعد إقامتها".

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم غدٍ الثلاثاء، حيث كان ملعب كربلاء الدولي هو الارض المفترضة للفريق الايراني./انتهى/