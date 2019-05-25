وزير الخارجية الأمريكي الأسبق: الحرب التجارية مع الصين قد تطيح بترامب في الانتخابات القادمة

أجرت وكالة مهر للأنباء مقابلة حصرية مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق " ريتشارد كوبر" الذي يشغل الآن منصب الأستاذية في علم الاقتصاد لدى جامعة هارفارد الأمريكية تطرق فيها إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية كما أشار الى الحرب التجارية التي تدور بين أمريكا وجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح قال وزير الخارجية الأمريكي في هذه المقابلة ان الحرب التجارية التي تدور رحاها حاليا بين بكين وواشنطن قد تطيح بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة.

وتابع المسؤول الأمريكي السابق أن رفع الرسوم على البضائع الصينية كالسيارات ستكون لها آثار وتبعات على العلاقات التجارية بين البلدين.

واستبعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق " ريتشارد كوبر" أن تصل الأمور إلى هذه النسبة من التأزم والتعقيد معتقدا أن ساسة البلدين سيجدون حلولا سياسية لإنهاء الأزمة الراهنة.

وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق " ريتشارد كوبر" أن الناخب الأمريكي يهتم بالجانب الاقتصادي أكثر من اهتمامه بالجانب السياسي وأن الوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة يعتبر نقطة سلبية بالنسبة لترامب.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق " ريتشارد كوبر" أن هذه الإشكالية السلبية قد تكون عاملا لهزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة./انتهى/