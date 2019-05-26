  1. السياسة
٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٥:٤٣

حماس ترحب بدعوة السيد نصرالله لمواجهة صفقة ترامب

حماس ترحب بدعوة السيد نصرالله لمواجهة صفقة ترامب

رحب رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمنطقة الخارج، رأفت مرة، بالدعوة التي وجهها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، ودعا فيها الى حوار لبناني- فلسطيني، لمواجهة صفقة القرن، ورفض التوطين، والتمسك بحق العودة.

وقال مرة في تصريح اليوم الأحد، إن "دعوة نصر الله جاءت في وقتها، والحوار اللبناني الفلسطيني، أفضل وأقوى وسيلة للتصدي لصفقة القرن، ومواجهة تداعياتها، خاصة محاولات فرض التوطين، وإنهاء حق العودة".

ودعا القيادي في "حماس" إلى أن يشمل الحوار أيضا، منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاجتماعية والتعاون في تكريس الامن والاستقرار.

وأكد على تمسك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهويتهم الوطنية والتزامهم الكامل بمشروع مقاومة الاحتلال وبعودتهم الى وطنهم.

وأمس السبت، وفي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى هزيمة قوات الإحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، في 25 مايو/ أيار 2000، قال السيد حسن نصر الله، إن مؤتمر البحرين الاقتصادي، في يونيو/حزيران المقبل، "ربما يفتح الباب أمام توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وباقي الدول".

رمز الخبر 1894964

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