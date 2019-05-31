الحضور الواسع بيوم القدس هو تجديد للبيعة مع مبادئ الامام الخميني (قد)

وقال العميد نصيرزادة على هامش مسيرات يوم القدس العالمي ان الحضور الشعبي الواسع في اخر جمعة من شهر رمضان المبارك هو تجديد للبيعة مع مبادئ الامام الخميني الراحل قدس سره.

واضاف ان رسالة هذه الحضور تبعث الامل والرجاء وثقة الامة المسلمة بالوعد الالهي بالنصرة وتحقيق وعده بانتصار الحق على الباطل .

واوضح نصيرزادة بان القبلة الاولى للمسلمين بالعالم هي بحسب قول الامام الراحل جزء من جسد الاسلام الذي يرزح تحت نير الاحتلال وان الشعب الفلسطيني المظلوم قد حرم من حق تقرير المصير والعيش في ارض اجداده .

وتابع ان هذه القضية هي المصداق الحقيقي لمواجهة جبهة الحق والباطل في عالمنا المعاصر اليوم معربا عن امله في ان يتحقق الوعد الالهي بزوال الباطل وكما قال قائد الثورة الاسلامية انه وبفضل البارئ تعالى فانه المنطقة لن تشهد في المستقبل شيئا باسم الكيان الصهيوني .

واشار العميد نصير زادة الى ان مخططات نظير صفقة القرن لن تؤخر حتما الوعد الالهي الصادق وقال نامل بان يتحقق هذا الوعد الالهي مع ظهور منجي البشرية الموعود الامام المهدي الموعود./انتهى/